ليونيل ميسي يحتفل بعامه الـ38.. عرض زواج من مشجعة تبلغ 98 عامًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ38 يوم الثلاثاء 24 يونيو، وسط موجة من التهاني التي تلقاها من عائلته وأصدقائه وزملائه ومعجبيه حول العالم. لكن اللافت هذا العام كان عرضًا غير متوقع من إحدى معجباته، حيث طلبت سيدة مسنة تبلغ من العمر 98 عامًا الزواج منه بطريقة طريفة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وخلال مباراة جمعت فريقه إنتر ميامي بنادي بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، رفعت المشجعة بولين كانا لافتة كتبت عليها: “ميسي، هل تتزوجني؟”، ليرد عليها النجم الأرجنتيني بإشارة موافقة مازحة، في لقطة انتشرت بشكل واسع وأثارت الإعجاب بروح الدعابة التي اتسم بها كلا الطرفين.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، تُعرف بولين كانا من خلال ظهورها المتكرر في فيديوهات حفيدها روس سميث خلال الأحداث الرياضية الكبرى، حيث يلقى حضورها المرح والمحبب تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

من جهة أخرى، وجّه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام رسالة مؤثرة لميسي عبر حسابه على إنستغرام، مهنئًا إياه بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما وكتب: “يوم ميلاد سعيد للأعظم. أتمنى لك يومًا رائعًا، أيها المحترف والإنسان المثالي… يوم ميلاد سعيد يا صديقي.”

يُذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بيكهام بميسي منذ انضمام الأخير إلى نادي إنتر ميامي في عام 2023، حيث يحرص بيكهام باستمرار على دعم النجم الأرجنتيني والإشادة بمساهماته المذهلة في النادي وكرة القدم الأميركية.