نجم كويتي يدافع عن شجون الهاجري ويرد بقوة على مستغلي أزمتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان الكويتي عبدالله بوشهري هجوماً لاذعاً لبعض الفنانين والإعلاميين الذين استغلّوا أزمة زميلته شجون الهاجري، عقب توقيفها ثم إطلاق سراحها، منتقداً تدخلهم في القضية دون امتلاكهم صفة قانونية أو اطلاع على تفاصيلها الدقيقة.

وفي فيديو متداول، عبّر بوشهري عن استيائه من انتشار الشائعات والتصريحات المغلوطة حول القضية، قائلاً بانفعال: “يصير هو في ترند، هي تفتّي، وهي سوت… كلها غلط بغلط. تحبون شجون؟ حطوا صورتها، اكتبوا كلمة حلوة، بس لا تفتون”.

وأضاف: “الله يحبها، وسخّر لها محبة الناس… مهما سوّت، الله هو اللي يسخّر هالمحبة”، نافياً في الوقت نفسه ما أشيع عن إرسال بعض الفنانين لمحامين للدفاع عنها، مؤكداً أن هؤلاء لم يتواجدوا فعلياً معها في المحكمة، ووصف الأمر بأنه مجرد ترويج لا أكثر.

كما كشف عن تفاصيل ما جرى في الأيام الأولى للمحاكمة، مشيراً إلى حضور عدد من المحامين بشكل شفهي لدعم شجون، دون وجود توكيل رسمي، وأن المحامي الوحيد الذي كان يملك توكيلاً هو من دخل القاعة.

وفي ختام حديثه، وجّه بوشهري رسالة شديدة اللهجة قائلاً: “لا أحد يطلع لي يفتيلي بتصريحات غبية… راح تضرّون البنيّة. المحكمة قالت كلمتها، وخلاص، انتهى الموضوع”.