زينة مع هذا النجم للمرة الأولى في قصة هزّت الرأي العام المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق تصوير مسلسل جديد يجمع للمرة الأولى بين النجمة زينة والفنان محمد فراج، بعنوان “في رواية أحدهم… ورد وشوكولاتة”، وهو عمل درامي تشويقي مأخوذ عن قصة حقيقية أثارت الرأي العام المصري.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، ويقدَّم بأسلوب سردي عصري يعكس الواقع المصري، مع تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية وتقلباتها العاطفية.

العمل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة ويتكوّن من 10 حلقات فقط، في خطوة تواكب توجّه المنصات الرقمية لتقديم محتوى مكثّف وسريع الإيقاع يناسب الجمهور المعاصر.

وكان المنتج جمال العدل قد أعلن رسمياً انطلاق التصوير، على أن يُعرض المسلسل خلال الربع الأخير من العام الحالي.