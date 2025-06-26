شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ظهور عادل إمام ليلا فى شوارع القاهرة برفقة لبلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمع الفنان الكبير عادل إمام بالنجمة لبلبة، ليلا داخل أحد شوارع القاهرة، ولكن بالبحث في الأمر، نجد أن الصورة ما هي إلا صورة مفبركة، ومركبة لها، وليست حقيقية.

وليس تلك المرة الأولى التي يتسبب الذكاء الاصطناعي في إثارة الجدل حول نجوم الوسط الفني، فمنذ أيام انتشرت صورة أخرى تجمع الفنانة منة شلبي بأحد الأشخاص، وأشار رواد "السوشيال ميديا"، أنها من حفل زفافها، لكن الصورة غير حقيقية هي الأخرى، لأنها خالية من الملامح.

وكانت آخر أعمال عادل إمام مسلسل فلانتينو الذي نافس به في دراما رمضان 2020، وشاركه بطولته: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

أما آخر أعمال الفنانة لبلبة فيلم عصابة الماكس، وشاركها بطولته: أحمد فهمى، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.