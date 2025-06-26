 ربنا يخليك لقلبي.. كارمن سليمان تحتفل بيوم ميلاد زوجها بلقطات رومانسية وتعليقات معبرة 

تعليقات رومانسية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد

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كارمن سليمان تفتتح الدورة الـ20 من مهرجان موازين بالمغرب

View this post on Instagram A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 11:53 صباحاً - على أنغام وكلمات إحدى أغانيها "ربنا يخليك لقلبي"، احتفلت الفنانة كارمن سليمان بيوم ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد، إذ نشرت مقطعًا قصيرًا من هذه الأغنية عبر صفحتها على "انستغرام" تضمن لقطات رومانسية جمعتهما، وأخرى ظهر فيها زوجها وهو يساندها ويقف بجانبها خلال حفلاتها الغنائية، مقدمًا لها كل الدعم والتشجيع.وجاء التعليق الذي أرفقته كارمن سليمان بمقطع الفيديو والذي أرفقت به رسومًا تعبيرية على هيئة قالب حلوى وقلبًا أحمر لكي تتماشى مع الأجواء الاحتفالية، مؤكداً على مدى حبها الشديد له، إذ جاء مضمون هذا التعليق معبراً عن حالتها "عيد ميلاد سعيد يا بابا، حبي وكل شيء في حياتنا".ليبادلها زوجهانفس شعورها، بتعليقه الذي جاء كالتالي" حبيبة عمري و شريكة روحي".يذكر أن كارمن سليمان، أحيت حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، وذلك يوم الخميس الماضي ، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، إذ قدمت باقة مميزة من أغانيها والتي وجدت تفاعلاً كبيراًمن قبل الحضور.وفي مؤتمرٍ صحفي عقد على هامش حفل الافتتاح، عبرت كارمن سليمان عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في المغرب، وبالتفاعل الدافئ الذي لاقته من الجمهور ووسائل الإعلام المغربية، وقالت: "لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي بالتواصل معكم، ومدى محبتي للإعلام المغربي، الذي أراه مثقفاً ومتميزاً ومختلفاً عن نظيره في العديد من الدول. وأنا في غاية السعادة لوجودي بينكم اليوم. المغرب تأخرنا في لقائه، لكنه جاء في وقته.واسترجعت كارمن ذكرياتها مع جمهور المغرب، مشيرة إلى أنها لطالما رغبت في لقاء الجمهور المغربي من خلال حفلٍ مباشر. وأضافت: "كنت أقول أمس إن لقائي مع الجمهور المغربي قد تأخّر، لكن في الحقيقة جاء في وقته المناسب، وجاء أيضاً من خلال مهرجانٍ كبيرٍ بحجم مهرجان موازين. وأنا فخورة للغاية بمشاركتي في أمسية الافتتاح؛ فهي شرفٌ ومسؤوليةٌ كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله، كانت أمسيةً قويةً وناجحة".يمكنكم قراءة..قبل مشاركتها في موازين.. ألبوم جديد لـ كارمن سليمان من إنتاج زوجها

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