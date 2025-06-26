راغب علامة يتألق بأول مشاركة له في مهرجان موازين بحفل كامل العدد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 11:53 صباحاً - أحيا الفنان راغب علامة حفلًا غنائيًا مميزًا على منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين إيقاعات العالم.

حفل راغب علامة في موازين

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسجلت إدارة المهرجان حضور 150 ألف متفرج، ويعتبر هذا الحضور من ضمن الحضور الأكبر في تاريخ حفلات منصة النهضة وسيظل هذا الحفل راسخا في ذاكرة المهرجان.

افتتح راغب الحفل بأغنية “مغرم يا ليل” التي تفاعل معها الجمهور فور انطلاقها، وقدم بعدها باقة مميزة من أجمل أغانيه التي ارتبط بها الجمهور، ثم قدم عددًا من أحدث أغانيه التي قدمها خلال الفترة الماضية.



خلال الحفل حمل راغب علامة العلم المغربي، وأشاد بجهود الملك محمد السادس البارزة في تطوير المغرب، وأعرب عن سعادته بتواجده في المهرجان لأول مرة في مشواره الفني.

الجدير بالذكر أن سفير لبنان زياد عطا الله بالسفارة اللبنانية بالمغرب استقبل السوبر ستار راغب علامة، من أجل تكريمه كأحد سفراء الأغنية اللبنانية المشرّفة فى لبنان والوطن العربى والعالم، إضافة إلى الاحتفال بحفله الناجح فى مهرجان موازين.

الدورة الـ 20 من مهرجان موازين

يُشار إلى أنه انطلقت الدورة الـ 20 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، يوم 19 يونيو ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الفنية حتى يوم 28 من الشهر نفسه في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد أحيت حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الفنانة كارمن سليمان في حفل مميز شهد العديد من اللقطات كان أبرزها ظهورها بالقفطان المغربي.

أما حفل الختام المُقرر له يوم السبت 28 يونيو، فسيكون مميزًا بمُشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ستحيي حفلاً على منصة النهضة، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويُعد هذا الظهور محطة مهمة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات التي أثارت تساؤلات جمهورها.

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