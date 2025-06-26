ميرنا وليد - بيروت - نعت نقابة المهن السينمائية الممثل المصري عماد محرم، الذي توفي يوم أمس عن عمر 74، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور في حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
وكتبت النقابة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الفنان عماد محرم يمثل أحد أهم الفنانين المؤثرين حيث بدأ رحلته من الصفر وكانت له طلته المميزة وأداء فني مميز، وله تجارب في مجال الإنتاج الفني، وشارك كبار النجوم أعمالهم التليفزيونية والسينمائية، وقدم ما يزيد عن 60 عملا كان آخرها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام."
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المهن السينمائية تنعى عماد محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.