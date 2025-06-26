تفاصيل أول تعاون بين تيم حسن ونور علي في رمضان 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة السورية نور علي تجربة درامية جديدة إلى جانب النجم تيم حسن في مسلسل بعنوان “مولانا”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ضمن الأعمال المرتقبة للموسم الدرامي الرمضاني 2025.

المسلسل من تأليف لبنى الحداد، وإخراج سامر البرقاوي، ويُعد من الإنتاجات الضخمة، إذ يبدأ التحضير له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق التصوير بعد استكمال التعاقدات مع باقي نجوم العمل.

وتأتي مشاركة نور علي بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الفائت من خلال مسلسل “البطل” للمخرج الليث حجو، الذي تناول دراما اجتماعية بلمسة تراجيدية، إضافة إلى دورها اللافت في الجزء الثاني من مسلسل “ما اختلفنا” الذي ينتمي إلى الكوميديا السوداء.

وتُعد نور علي من أبرز النجمات السوريات الشابات في الوقت الراهن، حيث بدأت مسيرتها بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2018، وحققت شهرة واسعة من خلال شخصية “دينا” في مسلسل “عروس بيروت” بأجزائه الثلاثة، إلى جانب تجسيدها دور “ميرا” مدربة اليوغا في مسلسل “ستيلتو”، وهو الدور الذي لاقى تفاعلاً كبيرًا من الجمهور العربي.

ويُنتظر أن يشكّل مسلسل “مولانا” تعاونًا لافتًا يجمع بين تيم حسن ونور علي لأول مرة، ضمن عمل يُتوقع أن يجمع بين البُعد الاجتماعي والتشويق في إطار درامي معاصر، في ظل تكتم الشركة المنتجة حتى الآن عن تفاصيل الحبكة والشخصيات الرئيسية.