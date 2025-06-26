تصرّف مفاجئ لـ كيتي بيري تجاه دمية “لابوبو” يشعل المواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة العالمية كيتي بيري ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلها الأخير في أستراليا، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تُسقط دمية “لابوبو” من يد أحد المعجبين بطريقة مفاجئة.

وخلال أدائها لأغنية “I’m Still Breathing”، اقتربت بيري من الجمهور وهي تحمل صينية من بسكويت تيم تام الشهير، وبدأت بالتفاعل مع الحاضرين بطريقة مرحة. لكنّ الأنظار تحوّلت سريعاً إلى لحظة صادمة عندما لاحظت وجود صندوق دمية لابوبو بيد أحد المعجبين.

وفي رد فعل سريع وغير متوقّع، صفعت بيري الدمية بميكروفونها وأسقطتها من يد المعجب، قبل أن تصرخ قائلة: “اللابوبو ممنوع!”، وتتابع بعدها توزيع الحلوى على الجمهور.

الفيديو الذي وثّق الحادثة انتشر بشكل كبير على مختلف المنصات، وسط تفاعل واسع بين الجمهور، حيث عبّر البعض عن صدمتهم من تصرف بيري، فيما رأى آخرون أن الموقف طريف ويعكس عفويتها المعتادة على المسرح.