رحيل الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن عمر 91 عاماً: نجمة “لافينتورا” و”لو سوفل أو كور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة الإيطالية الشهيرة ليا ماساري، عن عمر يناهز 91 عاماً، وفق ما أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية في الحكومة الإيطالية، لوتشيا بورغونزوني، يوم الأربعاء، مشيدة بها كـ”ممثلة تتمتع بجاذبية لا تُقاوم وموهبة مبهرة”.

وذكرت صحيفة “إل ميساجيرو” أن ماساري توفيت يوم الإثنين في روما، وأقيمت جنازتها يوم الثلاثاء في بلدة سوتري شمال العاصمة الإيطالية.

ليا ماساري، واسمها الحقيقي أنّا ماريا ماساتاني، وُلدت في 30 حزيران/يونيو 1933 في روما، وبرزت كأحد أبرز وجوه السينما الأوروبية خلال الستينات والسبعينات. حققت شهرتها العالمية من خلال دورها المؤثر في فيلم “لافينتورا” (1960) للمخرج مايكل أنجلو أنتونيوني، والذي يُعد محطة فنية مهمة في تاريخ السينما الحديثة، إلى جانب مشاركتها في فيلم “لو سوفل أو كور” (1971) للمخرج الفرنسي لوي مال.

وقدّمت ماساري أدوار البطولة في عدد من الأفلام البارزة، منها:

“The Colossus of Rhodes” (1961) من إخراج سيرجيو ليوني

(1961) من إخراج “Una vita difficile” (1961) للمخرج دينو ريسي

(1961) للمخرج “L’insoumis” (1964) إلى جانب آلان ديلون

(1964) إلى جانب “La prima notte di quiete” (1972) للمخرج فاليريو زورليني

كما تعاونت مع نخبة من أبرز المخرجين الأوروبيين، من أمثال كلود سوتيه، فرانشيسكو روسي، وكارلوس سورا، وعملت إلى جانب كبار النجوم مثل جان بول بلموندو، إيف مونتان، جان ماريا فولونتي، وأنتوني بيركنز.

تميّزت ماساري بأسلوبها التمثيلي التعبيري والعميق، وكانت معروفة بتقديرها لقيمة النص والمخرج، حتى أنها لم تتردد في أداء أدوار مساعدة في أعمال اعتبرتها عالية المستوى.

برحيل ليا ماساري، تفقد السينما الإيطالية والعالمية واحدة من أيقوناتها الفنية التي ساهمت في تشكيل ملامح عصر ذهبي من السينما الأوروبية.