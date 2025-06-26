لقاء مؤثر بين أسيل عمران وشقيقتها في جنوب فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها لحظات مميّزة من رحلتها الصيفية إلى جنوب فرنسا، حيث نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو لطيفاً وثّقت فيه انتقالها بحقيبة السفر من منزلها إلى أحد شوارع موناكو.

وخلال تواجدها هناك، تلقّت لجين مفاجأة عائلية مميّزة من شقيقتها الفنانة أسيل عمران، التي حرصت على السفر خصيصاً للقاء شقيقتها الكبرى. ووثّقت صديقتهما لبنى عبدالعزيز اللحظة المؤثرة التي جمعت الشقيقتين، حيث ظهرتا وهما تتبادلان العناق بحرارة وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أثنى على علاقتهما القوية.

ونشرت لجين صورة جمعتها بأسيل، ظهرتا فيها بإطلالتين صيفيتين أنيقتين؛ إذ اختارت لجين تنورة وتوب باللونين الأسود والبيج منسّقة مع إكسسوارات من دار Chanel، بينما ارتدت أسيل فستاناً أبيض مزداناً بنقوش زرقاء.

وأرفقت لجين الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: “توأم روحي وعمري. فاجأتني واجت فرنسا، الله لا يحرمني منك يا قلب أختك”، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بالحب والدعم المتبادل بين الشقيقتين.