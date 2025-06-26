من دار الأوبرا المصرية.. محمد عبده يُكرّم “البدر” في سهرة استثنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة فنية استثنائية ومُنتظرة، يُحيي فنان العرب محمد عبده حفل “الوفاء للبدر” على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية العريقة، في سهرة مميزة تُعرض على شاشة MBC1 مساء الخميس عند الساعة 21:30 بتوقيت الرياض.

ويأتي هذا الحفل تكريمًا خاصًا للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، أحد أعمدة الشعر الغنائي في السعودية والعالم العربي، والذي شكّل مع محمد عبده ثنائية فنية خالدة عبر عقود من التعاون، أثمرت عن مجموعة من أبرز وأجمل الأغاني الخليجية في تاريخ الفن الحديث.

ويقدّم محمد عبده خلال الحفل باقة من روائع هذا التعاون، في توليفة موسيقية غنية تحمل توقيع الملحن الدكتور طلال، الذي أضفى أبعادًا موسيقية مميزة على الأعمال، ما يُعد بمثابة تجربة سمعية راقية تجسّد عمق الإبداع الفني وتفرده بين الكلمة واللحن والصوت.

حفل “الوفاء للبدر” ليس مجرد عرض غنائي، بل هو وقفة وفاء لفنان الكلمة، ورسالة امتنان لعطاءات الأمير بدر بن عبد المحسن التي ساهمت في رسم ملامح الأغنية الخليجية وجعلتها تتجاوز حدود الجغرافيا لتصل إلى وجدان الملايين.