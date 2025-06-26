الخليج 365 تحصد المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث التأثير والانتشار وفق تقرير Launchmetrics لمهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 10:23 صباحاً - استطاعت الخليج 365 هذا العام أن تسجّل قفزة جديدة في سجل إنجازاتها، بتحقيق المركز الثالث عالميًا والأول عربياً بين أكثر الجهات الإعلامية تأثيرًا في مهرجان كان السينمائي 2025، وفق تقرير Launchmetrics السنوي، بقيمة تأثير إعلامي بلغت 35.3 مليون دولار، مقارنة بـ 17.4 مليون دولار فقط في العام السابق، أي بنسبة نمو تتجاوز 100%.وكانت حققت الخليج 365 في عام 2024 المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا في تغطية مهرجان كان السينمائي الدولي وفق التقرير نفسه للعام المنصرم.

إنجاز مزدوج في أقل من عام

في نسخة 2024، حلّت الخليج 365 في المركز الرابع عالميًا بعد كل من:

Brut الفرنسية (الناقل الحصري للمهرجان منذ 2022) Gala الفرنسية The Times of India

وبذلك كانت الخليج 365 المنصة الإعلامية العربية الوحيدة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًا في التغطية الإعلامية للمهرجان، محتلة الصدارة عربيًا.

أما في نسخة 2025، فقد تفوقت الخليج 365 على نفسها، وتقدّمت إلى المركز الثالث عالميًا، متجاوزة مؤسسات عريقة مثل WWD وParis Match، لتحجز مكانها وفق الترتيب الآتي:

Brut – 39.9 مليون دولار

Gala – 37.6 مليون دولار

الخليج 365 – 35.3 مليون دولار

WWD – 15.7 مليون دولار

Paris Match – 14.1 مليون دولار

السعودية تتألق في مهرجان كان السينمائي

أظهر تقرير Launchmetrics أن المملكة العربية السعودية كانت من أبرز المساهمين في التأثير الإعلامي خلال مهرجان كان السينمائي 2025، حيث سجلت 53.9 مليون دولار من قيمة MIV الإجمالية، وهو مؤشر واضح على حضورها المتصاعد في مجالات الإعلام على الساحة الدولية.

ما الذي يميز تغطية الخليج 365؟

هذا الانجاز هو ثمرة جهد كبير كُتبت فصوله من عموم الفريق من دون استثناء، فريق متكامل عمل وثابر ولم يغفل أي من التفاصيل ليقدموا تغطية شاملة مُعزّزة بصريًا وميدانياً من أرض الحدث، وبمساندة مكاتب الخليج 365 في السعودية والإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن.

فريق أصر على أن يواصل إنجازه بتحقيق المرتبة الأولى عربياً لعامين متتاليين وفي المرتبة الرابعة عالمياً العام الماضي والثالثة عالمياً هذا العام.

ومسيرة الخليج 365 مستمرة في رحلة الانجازات بإذن الله.

تغطية الخليج 365 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025

وتضمنت تغطية "الخليج 365" تقارير ولقاءات خاصة وفيديوهات يومية حصرية من الريد كاربت بعدسة الخليج 365، ترصد لحظات الوصول، الإطلالات، والتفاصيل وما وراء الكواليس.

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صور عالية الجودة توثّق اللحظات السينمائية بحضور أبرز نجوم العالم.

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لقاءات خاصة مع نجوم العالم العربي: حسين فهمي، يسرا، ظافر العابدين، أسيل عمران، أمينة خليل، وإلهام علي.

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مقابلات عالمية مع نخبة من نجوم السينما العالميين، منهم: كاترين دينوف، ماتيلدا دي أنجيليس، فاليريا جولينو، جاكلين فيرنانديز، كولمان دومينغو، ميشيل رودريغيز، وإيمي جاكسون.

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تغطية ميدانية لأبرز فعاليات المهرجان، بما في ذلك:

Women in Cinema: لقاءات وتغطيات بصرية لإطلالات النجوم والمصممات.

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amfAR Gala: محتوى بصري للأزياء والمجوهرات، ولقاءات خاصة مع المشاهير.

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رؤية أكثر شمولية توفرها تصنيفات Media Impact Value ® من قبل Launchmetrics

يذكر أن تصنيفات Media Impact Value ® من قبل Launchmetrics، توفر رؤية أكثر شمولية؛ حيث إنها تسمح للعلامات التجارية بإجراء تقييم مالي لكل منشور أو تفاعل أو مقال، كما تعتمد الخوارزمية، التي تم ضبطها بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، على السمات الكمية والنوعية الخاصة بصناعات الأزياء وأسلوب الحياة والجمال FLB (بما في ذلك مشاركة الجمهور، وملاءمة الصناعة، وقوة المصدر، وجودة المحتوى)؛ لضمان الدقة الشاملة والملاءمة عند قياس الأداء في المشهد التنافسي المتنامي.

كما تسمح MEDIA IMPACT VALUE® (MIV®) للعلامات التجارية بإجراء تقييم مالي لكل منشور أو تفاعل أو مقال؛ لقياس تأثيرها وتحديد المساهمات في أداء العلامة التجارية عبر الوسائط والقنوات والمناطق، ويتيح معيار القياس الفردي هذا مقارنة وفهم الإستراتيجيات التي تخلق أكبر تأثير للوسائط عبر المطبوعات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ من خلال عكس وجهة نظر الجمهور.

الخليج 365 ترسخ مكانتها كمنصة إعلامية عربية رائدة

بهذا الإنجاز، تواصل الخليج 365 ترسيخ مكانتها كمنصة إعلامية عربية رائدة، قادرة على المنافسة بقوة ضمن كبرى وسائل الإعلام العالمية، مع تقديم محتوى يعكس هوية عربية راقية، ويصل إلى جمهور واسع عبر العالم. يذكر أن الخليج 365 تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG وهي مجلة الأسرة العربية الموجهة بشكل خاص للمرأة في الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر منبراً ثقافياً شاملاً يهدف إلى تقديم محتوى يلبي اهتمامات الأسرة العربية في كل المجالات الثقافية والفنية والترفيهية، ومع الألفية، أطلقت الخليج 365 منصتها الإلكترونية، وتفخر بإسهاماتها لإثراء المحتوى العربي.