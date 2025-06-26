هذا ما كشفه مرقس عادل عن توقف عمله مع هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - في مسيرته مجموعة من الإعلانات والكليبات والمسلسلات والأعمال السينمائية، بين أبرزها مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ومسلسل "فرصة تانية" وفيلمي "بث مباشر" و"الرجل الأخطر"، وأحدث أعماله فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل العالمي مينا مسعود مع الممثلين إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور، ويتمحور حول شاب مصري ينضم إلى أخطر مافيا دولية.



المخرج مرقس عادل وفي لقاء مع موقعنا روى لنا كيف حدث التعامل مع الممثل العالمي مينا مسعود، ووجه رسالة له.

كما تحدث عادل عن توقف عمله مع الفنانة هيفا وهبي واستعدادهما لطرح عمل آخر.

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