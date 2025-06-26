شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط غنائي لـ هانى شاكر داخل وخارج مصر فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان هانى شاكر خلال الفترة المقبلة نشاط غنائى كبير خلال الشهر المقبل، حيث يحيي عدة حفلات داخل وخارج مصر، ويبدأها بيوم 11 من شهر يوليو المقبل في لبنان، كما يغنى فى بيروت يوم 31 يوليو، كما يغنى على خشبة مسرح البالون يوم 18 من نفس الشهر، كما يستعد أمير الغناء العربى هاني شاكر والمطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي مميز في "أوبرا دبي" يوم 23 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما التي تجمع بين الكلاسيكيات المحببة والجديد من أعمالهما الفنية، في ليلة طربية تجمع بين الأصالة والتجديد.



وتألق مؤخرًا النجم هاني شاكر خلال حفله الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألى" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد".، وقدم عدد من الأغاني الوطنية تزامناً مع الأحداث التى شهدتها فلسطين ولبنان ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي".



يذكر أن ألبوم "اليوم جميل" الأخير لأمير الغناء العربى مكون من 9 أغنيات هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و "حمل الليالي" و "تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و "فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و "عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.