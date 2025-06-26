شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى.. صاحب مدرسة كوميدية فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس الموافق 26 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل حسن مصطفى، أحد أبرز نجوم المسرح والسينما والتليفزيون، وصاحب بصمة خاصة في الفن الكوميدي المصري.



مسيرة فنية حافلة



تخرج مصطفى في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، ليبدأ مسيرة فنية غنية تدرج خلالها من الأدوار الصغيرة إلى قمة النجومية. انضم إلى فرق مسرحية شهيرة مثل فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين، وقدم أعمالًا لا تُنسى مثل مدرسة المشاغبين العيال كبرت الكدابين قوي مع محمد نجم حواء الساعة 12 سيدتي الجميلة مع فؤاد المهندسكما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكان أول من قدم برامج المنوعات على الشاشة الصغيرة.



بين السينما والحياة العاطفية



برع مصطفى في الأدوار المساعدة في السينما، ومن أبرز أفلامه أضواء المدينة نص ساعة جواز يوميات نائب في الأرياف غريب في بيتي مرجان أحمد مرجان

لكن الأكثر تأثيرًا في حياته كانت قصة حبه مع الفنانة ميمي جمال، التي تزوجها في 26 يونيو 1966 يوافق عيد ميلاده، بعد علاقة بدأت بصداقة في فرقة التليفزيون المسرحية. رغم معارضة والدتها بسبب فارق السن وكونه متزوجًا سابقًا، إلا أن إصرار ميمي جعل زواجهما يستمر قرابة 50 عامًا، ورُزقا بتوأم هما نجلاء ونورا.



إرث فني خالد ويظل حسن مصطفى أحد رواد الكوميديا في مصر، حيث جمع بين الموهبة والتميز في الأداء، تاركًا إرثًا فنيًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور.