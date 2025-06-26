شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لألبوم ناصيف زيتون الجديد.. والطرح على مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل النجم السورى ناصيف زيتون العمل على ألبومه الجديد، والذي من المتوقع أن يضم ما بين 10 إلى 11 أغنية، تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، في تنوع فني يعكس حرصه على الوصول إلى جمهور أوسع.

ويتعاون زيتون في توزيع أغاني الألبوم مع الموزع الموسيقي عمر صباغ، في شراكة فنية تستكمل النجاحات السابقة بينهما. ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأغاني على شكل "سينجل" خلال فترة الصيف، تمهيدًا لإطلاق الألبوم الكامل لاحقًا.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "بسلام" عبر يوتيوب، من كلمات مازن ضاهر، وألحان ألياس، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، وأغنية أخرى جديدة تحمل اسم "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" فى مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح أيضًا ناصيف زيتون من قبلها أغنية "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ويحرص ناصيف زيتون على طرح أغنية كل فترة قريبة، فطرح كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة فى مواجهة المرض والشفاء منه.