شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور) والان مع تفاصيل الخبر

لأول مرة يظهر الفنان الأمريكى ويل سميث على مسرح السويسى فى مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضور جماهيرى كبير، حيث بدأ حفله الغنائى بـ Gettin' Jiggy Wit It وهى واحدة من أشهر أغنياته، تلاها عدد كبير من أغنياته.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



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