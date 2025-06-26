شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر رمضان محمد: تفاعل الجمهور مع "اتهرينا" لـ باسكال مشعلانى مبهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرالشاعر رمضان محمد عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من الجمهور بعد طرح أغنية "اتهرينا"، التي قدمتها النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني، وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تفاعل الناس مع الأغنية كان مبهراً، وأن كلماتها لامست مشاعر الجمهور وعبّرت عن وجعهم الحقيقي، وهو ما جعلها تلامس قلوبهم وتحقق هذا الصدى الواسع.

وقال رمضان: "الحمد لله الأغنية وصلت للناس بشكل قوي، وكل فريق العمل كان سعيدًا جدًا بهذا التفاعل الكبير من الجمهور"، وأضاف أنه يحضّر حاليًا لأعمال جديدة مع باسكال مشعلاني، لكن لم يتم الاستقرار بعد على أغنية محددة، متمنيًا أن تنال الأعمال القادمة إعجاب الجمهور كما حدث مع "اتهرينا".

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أغنية "اتهرينا" التي طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات رمضان محمد وألحان محمد شحاتة وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبرى، وأغنية أخرى بضيعة زغيرة من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم.

وأضافت: "الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وكلها حب وتفاؤل، وأقدم عدة أغانى على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، بحيث أطرح أغنية كل فترة".

ويقول مطلع الأغنية "باب العشم مغلق للتحسينات آن الأوان نفلتر ونعيد الحسابات، عشمنا القريب وعشمنا الغريب لحد ما اتهرينا من كتر الصدمات".