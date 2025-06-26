عمرو مصطفى يفاجئ الجمهور بتعاونه مع عمرو دياب في ألبومه الجديد.. ابتدينا صفحة فنية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 01:20 صباحاً - فاجأ الملحن عمرو مصطفى، محبيه ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" عن تعاونه مع النجم عمرو دياب في ألبومه الغنائي الجديد، والذي ينافس به الأخير في موسم صيف 2025.

أغنية "ابتدينا" تفتح صفحة فنية جديدة بين الثنائي في صيف 2025

إذ نشر الملحن عمرو مصطفى، صورة الملصق الدعائي لأولى أغاني ألبوم " الهضبة" والتي جاءت بعنوان "ابتدينا"، إشارة منه بالقيام بتلحينها، واكتفي في تعليقه بوضع اسمه بجانب عمرو دياب،و مؤلف الأغنية وهو الشاعر تامر حسين وأرفق في بداية التعليق الرمز التعبيري القلب مما يدل على سعادته بعودة التعاون مرة أخرى بعد غياب طويل حيث كتب: "عمرو دياب، عمرو مصطفى، تامر حسين قريبًا.. ابتدينا".

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وتعد هذه الأغنية عودة تاريخية مرة أخرى بين الطرفين، وذلك بعد قطيعة وفترة من الخلافات، جاءت بعد مصالحة حديثة بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وذلك على خلفية إصابة الأخير منذ فترة بالسرطان، و كان النجم عمرو دياب من أوائل الأشخاص الذين حرصوا على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مر بها، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وشارك النجم عمرو دياب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته بالمحلن عمرو مصطفى، وحرص على دعمه وعلق على الصورة قائلًا: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".



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تفاعل كبير

ولاقي منشور الملحن عمرو مصطفى تفاعلاً كبيراً، من قبل عدد من الشعراء والمطربين، وكان من بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر الذي عبر عن فرحته بعودة تعاون الثنائي بقوله "الله أكبر"، وأيضا الملحن والمطرب الكويتي عبد العزيز الويس.

يذكر أن الفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى قد قدما العديد من الأغاني الناجحة عبر مسيرة ممتدة لما يقرب من 25 عامًا حيث كان أول تعاون فني بينهما عام 1999 في أغنية "خليك فاكرني" بألبوم "قمرين".



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