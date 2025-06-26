لغز جريمة قتل محور أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 01:20 صباحاً - يواصل الفنان ياسر جلال وأبطال مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر" تصوير مشاهد اللعمل الذي انطلق الأسبوع الماضي للعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وذلك بعدما استكمل ياسر جلال تحضيرات العمل الذي تعاقد على بطولته العام الماضي، وكان مرشح للعرض في منافسات موسم دراما رمضان 2025 قبل تأجيله.

دراما اجتماعية تعتمد على الإثارة والتشويق

اختار ياسر جلال تقديم الدراما الاجتماعية التي تعتمد على الإثارة والتشويق في مسلسل "للعدلة وجه آخر" وذلك من خلال لغز جريمة قتل تحدث في بداية الأحداث ويتم البحث عن القاتل على مدار الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، وأروى جودة في دور زوجته، ومحمد علاء بشخصية ضابط شرطة، ونوران ماجد في دور مساعدة ياسر جلال ومديرة أعماله.

مسلسل "للعدالة وجه آخر" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومن إنتاج محمد مشيش وتأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو الذي يخوض ثاني تجاربه بالاخراج بعد مسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري وجومانا مراد، والذي تم عرضه العام الماضي.



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ياسر جلال يمازج أروى جودة

وكان ياسر جلال قد عبر عن سعادته بمشاركة أروى جودة في بطولة "للعدالة وجه آخر" بفيديو طريف نشره على حسابه بموقع "إنستغرام" قائلاً:"طبعاً أنا سعيد إني أول مرة بشتغل مع نجمة وفنانة جامدة جداً أنا بحبها" ثم مازح قائلاً: "هي عاملة دور جبار، وهي ممثلة شاطرة وجريئة جداً ومحترمة، ومن كتر ما هي ممثلة جامدة وجريئة، بتعمل دور أمي أنا في المسلسل".

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آخر أعمال ياسر جلال الدرامية

قدّم ياسر جلال آخر أعماله، مسلسل "جودر 2" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2025. وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.

ودارت أحداث مسلسل "جودر 2" في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.



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