ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وجهت من خلاله نصيحة إلى متابعيها.
وحثت حلا شيحة متابعيها في مقطع الفيديو على عدم التغافل عن دعاء موت الفجأة، مؤكدة أهمية هذا الدعاء وسهولة حفظه.
ولفتت إلى أن التقصير في قول أذكار الصباح والمساء كما ينبغي قد يكون سببًا في التعرض لموت الفجأة.
وقالت حلا: "أذكار الصباح والمساء مهمة جدا، فيه ذكر أنا بحبه وبغفل عنه لكن مهم أقوله لكم ونحاول نطبقه، وأنا شايفة أن كلنا محتاجينه لأنه بيتكلم عن موت الفجأة عشان ربنا يحفظنا من موت الفجأة.. فجأة بنسمع فلان مات في حادثة أو فلانة توفت في فرحها فلان نقلوه المستشفى ومات في المستشفى".
وتابعت: "الدعاء هو اللهم إني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يَدَيَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تحذر متابعيها: "انتبهوا قبل فوات الأوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.