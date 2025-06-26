هنا الزاهد تغني وأحمد حاتم يرقص.. فيديو يحصد تفاعلا واسعا

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف للممثلين هنا الزاهد وأحمد حاتم.

وظهرت هنا في مقطع الفيديو وهي تقدم مع أحمد عدداً من المشاهد التي تصدّرت "الترند" على الانترنت خلال الفترة الماضية.

ومن ضمن المشاهد التي قدمتها هنا، ظهرت وهي تقلد سوزي الأردنية، بفيديو بعنوان "الشك قبل الامتحان".

وفي مقطع فيديو آخر ظهر الثنائي وهما يقلدان الفيديو الشهير بعنوان "الواد الحلو صاصا"، وظهرت هنا فيه وهي تغنّي الأغنية، بينما أحمد حاتم يرقص على أنغامها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن محبتهم بالثنائي وطرافتهما.

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