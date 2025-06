ميريام فارس تروج لأعمالها بطريقة خيالية

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار بمجموعة من الفيديوهات الفنية التي استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي للترويج لأعمالها الغنائية بأسلوب مبتكر.



وظهرت ميريام في أحد المقاطع وهي ترتدي فستاناً أسود من الساتان، وتغني أغنيتها الشهيرة "أنا والشوق"، قبل أن ينبعث من فمها دخان أسود كثيف يتحول فجأة إلى باقة من الورود الوردية في مشهد خيالي.

وفي مقطع فيديو آخر، استخدمت ميريام دمى مجنّحة على هيئة ملائكة ترقص فوق رأسها بتناسق لافت على أنغام أغنية "قولوا لحبيبي".

كما ظهرت في مقطع فيديو آخر، بتسريحة شعر بسيطة مع غرّة أمامية، لتتحول من خلالها إلى جنية ساحرة على طريقة شخصيات ديزني، وذلك على أنغام أغنية You Raise Me Up التي سبق وقدّمتها بصوتها.