راقصة برازيلية تسقط في فوهة بركان بإندونيسيا

ميرنا وليد - بيروت - تتواصل في إندونيسيا عملية إنقاذ درامية لمتسلقة برازيلية شابة سقطت من جرف حاد بالقرب من فوهة بركان نشط خلال رحلة تنزّه في جبل رينجاني.



المتسلقة، جوليانا مارينز (26 عامًا)، كانت ضمن مجموعة استكشاف صباح السبت عندما اختفت فجأة في أحد المسارات الجبلية الوعرة. بعد لحظات من الصدمة، بدأت صرخاتها تستغيث، وسارع رجال الإنقاذ لتحديد موقعها.

كاميرا طائرة درون رصدتها وهي جالسة بصمت على تربة رمادية بالقرب من فوهة البركان، ما أعاد الأمل في إنقاذها، لكنها بقيت محاصَرة في موقع يصعب الوصول إليه بسبب الضباب والطقس القاسي.

رغم المحاولات المتكررة، لم تتمكن الفرق من الوصول إليها، ما دفع العائلة لإطلاق حملة استغاثة عبر الانترنت تحت عنوان "جوليانا بحاجة للمساعدة"، وحقّق الحساب أكثر من 400 ألف متابع خلال أيام قليلة، وسط تضامن عالمي واسع ودعوات للصلاة والدعم.

وانتقت العائلة إدارة الحديقة الوطنية بسبب استمرار فتح المسار رغم خطورته، بينما اكتفت السلطات بالتأكيد على متابعة عملية الإخلاء، ودعت المتسلقين لتوخي الحذر.

وتلقت القضية في البرازيل، دعمًا شعبيًا ورسميًا، وتتابع السفارة البرازيلية في جاكرتا التطورات بالتنسيق مع الشركة المنظمة للجولة.