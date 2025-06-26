شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل كريم عبد العزيز مملكة الحرير قبل طرحه 29 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، إذ تعرض الحلقة الأولى منه يوم 29 يونيو الجاري على شاشة قناة on، إلى جانب عرضه على منصة "يانجو بلاي"، وهو العمل الذي تدور أحداثه في إطار التشويق والفانتازيا.

قصة وأبطال مملكة الحرير

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور قصة العمل في إطار تشويقي حول 3 أشقاء تفرقهم الحياة بعد مقتل والدهم، ولكن يجتمعوا مجددا، ولكن على العراك والخلاف على السلطة والعرش، وكيفية صراعهما ما بين الولاء والخيانة.

التعاون الثالث بين كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد

ويعد مسلسل مملكة الحرير بمثابة التعاون الثالث الذى يجمع بين كريم محمود عبد العزيز أسماء أبو اليزيد، حيث تعاونا في مسلسل هوجان عام 2019 وشارك في بطولة العمل كل من ميرنا نور الدين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، أوس أوس، وآخرون، إخراج شيرين عادل، كما تعاونا في فيلم موسى 2021 وشارك في بطولته كل من إياد نصار وسارة الشامى، وعدد كبير من الفنانين، وإخراج بيتر ميمى.

عودة سارة التونسي للدراما

كما يشهد العمل عودة الفنانة التونسية سارة التونسى للدراما المصرية مجددًا، وذلك بعد غياب 4 سنوات كاملة وتحديداً منذ مشاركتها في مسلسل "بـ 100 وش" مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين والذى تم عرضه عام 2020 .

وكانت آخر أعمال بيتر ميمي في الدراما مسلسل الحشاشين الذي عرض في رمضان قبل الماضي 2024 ، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.