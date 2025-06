شكرا لقرائتكم خبر عن النجم براد بيت يكشف سبب عدم قيام كوينتن تارانتينو إخراج فيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى براد بيت عن سبب عدم قيام المخرج كوينتن تارانتينو بإخراج فيلم The Adventures Of Cliff Booth ، المشتق من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، العمل الذي سيُعرض على نتفليكس، من إخراج ديفيد فينشر، على الرغم من أن تارانتينو هو من سيكتب السيناريو

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا كارلا جوجينو، ويحيى عبد المتين الثاني، وإليزابيث ديبيكي، وسكوت كان.

كشف بيت عن سبب عدم قيام تارانتينو بالإخراج، حيث صرّح لموقع Deadline: "هذا عمل كتبه كوينتن تارانتينو، ويعتبر عمل منفرد وليس جزءًا ثانيًا، لشخصية من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، ولم يرغب في إخراجه في هذه المرحلة، فتدخل صديقنا ديفيد فينشر."

وأضاف بيت: "سنبدأ التصوير في يوليو، وسيكون ممتعًا للغاية."

وبحسب تقرير لموقع Playlist، فإن الفيلم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، من المرجح أن تبلغ ميزانيته 200 مليون دولار ، حيث يتلقى تارانتينو 20 مليون دولار مقابل سيناريو الفيلم.