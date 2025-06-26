شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتل "إكس" فى نصف ساعة.. و"ابتدينا" كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع "إكس" بعد طرح البرومو التشويقي الأول لألبومه الجديد "ابتدينا".

وطرح الهضبة صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثوان قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا، ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر.

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت إلى أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة. ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.