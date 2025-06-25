أرنولد شوارزينغر يكشف عن أكثر أفلامه تحقيقًا للإيرادات

أرنولد شوارزينغر يؤكد بأن الفيلم بعيد عن "الأكشن" الذي اشتهر به

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:23 مساءً - أعلن النجم العالميعن الفيلم الذي حقق له أعلى الأرباح المالية خلال مسيرته السينمائية الممتدة لسنوات عديدة.وفي مفاجأة لكل جمهور أرنولد شوارزينغر حول العالم أعلن بأن الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات لم يكن من بين أفلام الأكشن التي اشتهر بتقديمها على مدار مسيرته السينمائية بل كان فيلمًا عائليًا كوميديًا.وأكد النجمبحسب تصريحات لمجلة "People" بأن فيلم "Twins" والذي صدر عام 1988 والذي جسد بطولته أمام داني ديفيتو، هو الذي جنى له أكبر عائد مالي.وأضاف خلال حديثه بأنه حصل على نسبة من الأرباح بدلاً من أجر ثابت، مما أتاح له جني ملايين الدولارات بفضل النجاح الكبير للفيلم في شباك التذاكر، مؤكدًا بأن هذا الخيار المالي كان بمثابة درس مهم في عالم الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة في نجاح المشروع والمراهنة على إمكانياته يمكن أن تؤتي ثمارًا غير متوقعة.وكان فيلم"Twins" قد حقق إيرادات حول العالم تجاوزت 216 مليون دولار ولا يزال يحقق نجاحًا كبيرًا حتى اليوم.

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