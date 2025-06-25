ميرنا وليد - بيروت - احتفل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ38 وسط أجواء عائلية دافئة، حيث نشرت زوجته أنتونيلا روكوزو صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورا جمعتها به وبأولادهما الثلاثة: تياغو، ماتيو وسيرو.
ولفتت الأنظار صورة طريفة ظهر فيها ميسي أمام قالب حلوى مزين بشخصية "سنفور غضبان" وبجانبه كرة قدم، فيما علّقت أنتونيلا ممازحة: "عيد ميلاد سعيد أيها العجوز العابس! أفضل أب، أفضل شريك، أفضل كل شيء! كم نحن محظوظون بوجودك! نحبك".
وتزامن الاحتفال مع إنجاز جديد للاعب الأرجنتيني، حيث أصبح الهداف التاريخي لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ25 هدفًا في 10 بطولات دولية.
كما قاد فريقه الأمريكي إنتر ميامي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، في أول مشاركة له مع نادٍ من خارج أوروبا، بعدما حلّ ثانيًا في مجموعته خلف نادي بالميراس البرازيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يحتفل بعيد ميلاده على طريقة "سنفور غضبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.