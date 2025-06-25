ميسي يحتفل بعيد ميلاده على طريقة "سنفور غضبان"

ميرنا وليد - بيروت - احتفل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ38 وسط أجواء عائلية دافئة، حيث نشرت زوجته أنتونيلا روكوزو صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورا جمعتها به وبأولادهما الثلاثة: تياغو، ماتيو وسيرو.



ولفتت الأنظار صورة طريفة ظهر فيها ميسي أمام قالب حلوى مزين بشخصية "سنفور غضبان" وبجانبه كرة قدم، فيما علّقت أنتونيلا ممازحة: "عيد ميلاد سعيد أيها العجوز العابس! أفضل أب، أفضل شريك، أفضل كل شيء! كم نحن محظوظون بوجودك! نحبك".

وتزامن الاحتفال مع إنجاز جديد للاعب الأرجنتيني، حيث أصبح الهداف التاريخي لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ25 هدفًا في 10 بطولات دولية.

كما قاد فريقه الأمريكي إنتر ميامي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، في أول مشاركة له مع نادٍ من خارج أوروبا، بعدما حلّ ثانيًا في مجموعته خلف نادي بالميراس البرازيلي.