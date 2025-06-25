لحظة لا تنسى.. لجين عمران تحتفل بزيارة شقيقتها أسيل المفاجئة في فرنسا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - عبّرت الإعلامية لجين عمران عن سعادتها البالغة بزيارة شقيقتها الفنانة أسيل عمران لها في فرنسا، في لحظة مؤثرة وثّقتها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".

لجين عمران عن شقيقتها أسيل: "توأم روحي"

وقد نشرت لجين عمران صورة تجمعها بأسيل، أرفقتها بتعليق مؤثّر قالت فيه: "توأم روحي وعمري فاجأتني وجاءت إلى فرنسا، الله لا يحرمني".

كما أعربت "لجين" أيضاً عن امتنانها للفنانة لبنى عبد العزيز التي التقطت هذه اللحظة السعيدة؛ قائلةً لها من خلال تعليقها: "شكراً حبيبتي لبنى عبد العزيز وثّقتي اللحظة".

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وقد تفاعل عددٌ كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني مع صورة الثنائي أسيل ولجين؛ معربين عن مدى حبهم لهما، من خلال رسوم تعبيرية، جاءت على هيئة قلوب حمراء. من بين هؤلاء: الفنانة منى زكي، والفنانة فريال يوسف، وغيرهن من النجمات.



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حضور فني لافت لـ أسيل عمران

حققت الفنانة أسيل عمران حضوراً فنياً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في تعزيز مسيرتها الفنية عام 2025 من خلال مشاركات نوعية، كان أبرزها دخولها عالم الدراما المصرية للمرة الأولى عبْر مسلسل "لام شمسية"، الذي أعاد جمعها بالمخرج كريم الشناوي، بعد تعاونهما الناجح في فيلم "ضي" العام الماضي.

يتناول المسلسل أنواع الأذى الذي قد يتعرّض له الأبناء، ويتعيّن على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوُز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم. إذ يسلّط الضوء على أن الوالدين لا بد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرُّضهم للأذى؛ بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.

ويعَد "لام شمسية" ثاني أعمالها الفنية في مصر، وخطوة جديدة تعكس حرصها على التوسُّع عربياً؛ خاصة بعد النجاح الجماهيري الذي حصدته من خلال الفيلم والمسلسل معاً. وقد لاقت هذه التجرِبة ترحيباً واسعاً من جمهورها، الذي أشاد بتألُّقها، وطالبها بتقديم مزيد من الأعمال المصرية خلال الفترة المقبلة.

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