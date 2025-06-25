وائل كفوري يظهر للمرة الأولى علنًا مع زوجته شانا عبود.. أطلت بمراحل متقدمة من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - حسم ظهور الفنان وائل كفوري برفقة شانا عبود مسألة الجدل الذي رافقهما في الفترة الأخيرة بين مؤكد لزواجهما بسرية تامة منذ عام ونصف العام وانتظارهما مولودهما الأول، وآخرين كانوا أدرجوه ضمن الشائعات.

ظهر وائل كفوري للمرة الأولى برفقة شانا عبود

وإذا كان الفنان وائل كفوري يتبع دومًا سياسة التزام الصمت في كل مسائله الخاصة حيث لم يصدر طيلة الفترة السابقة أي تعليق من قبله يؤكد أو ينفي خبر زواجه من شانا عبود، فإنه حسم الأمر هذه المرة بطريقة غير مباشرة حيث أطلّ برفقتها مؤخرًا ضمن حفل خاص حضره أيضًا الفنان مروان خوري والفنان كارلوس في منطقة أدما في لبنان حيث ظهر وائل كفوري للمرة الأولى برفقة شانا عبود علنًا وكأنه يكشف عن زواجه منها من دون أن يصرح بذلك حيث كان يجلس طيلة الوقت بجانبها على طاولة واحدة مع الحضور. وقد ترافق ذلك مع ظهور علامات الحمل البادية بوضوح على شانا حيث أطلت بفستان أسود اللون وشعر منسدل على كتفيها.

وقد لاقت الفيديوهات التي انتشرت من الحفل تفاعلًا حيث عبرت التعليقات عن حبهم الكبير لوائل كفوري الذي غنى العديد من أغنياته في الحفل ومنها بعض الأغاني وهو جالس بقرب زوجته شانا عبود التي بدت تتمايل منسجمة بغنائه. وكانت تضع يدها بين الحين والآخر على بطنها المنتفخ، ما يدلّ أنها في أشهر حملها الأخيرة، وقد تردد أنها حامل بفتاة. بالاضافة لتقديمه عددًا من أغنياته بطريقة الديوهات العفوية مع الفنان كارلوس الذي نشر العديد من هذه الديوهات من خلال فيديوهات على ستوري حسابه على إنستغرام، ومن الأغاني التي قدماها سويًا "سألوني ولو حبنا غلطة" للفنان وائل كفوري. وكان الحضور يتفاعلون مع غنائهما.

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وائل كفوري وشانا عبود كانا تعرضا لحادث سير في العام 2021



يذكر أن علاقة وائل كفوري وشانا عبود بدأت منذ خمس سنوات في العام 2020 بعد طلاقه من زوجته الأولى أنجيلا بشارة. وانتشر اسمها بقوة بعد حادث السير المروع الذي تعرض له وائل في أكتوبر من العام 2021 حيث كانت شانا عبود برفقته وأصيبت حينها. وتواجدها معه حينها في السيارة أكد الأخبار المتداولة بشأن وجود علاقة حب جدية بينهما. ولكن ذلك ترافق بعدها مع العديد من الأخبار بشأن وقوع خلافات بينهما من دون أي تأكيد من الطرفين.

نيشان يلمح إلى زواج وائل كفوري وشانا عبود

وكان الإعلامي نيشان قد ألمح إلى هذا الزواج من دون تأكيده عندما توجه بالشكر إلى الفنان وائل كفوري وشانا عبود عبر ستوري حسابه على إنستغرام ووصفهما بـ "أحلى ناس" حيث صوّر مقطع فيديو تضمن باقة الأوركيديه التي كانا قد أرسلاها له بمناسبة يوم ميلاده في مايو الفائت ونشره عبر ستوري حسابه على إنستغرام. وصوّر كذلك البطاقة التي وضعت على باقة الأوركيديه التي حملت توقيعهما. ووجها عبرها أمنيتهما المشتركة لنيشان وجاء فيها "أسعد يوم ميلاد للقلب الأكثر نقاءً على الإطلاق، وائل وشانا". من جهته، شكرهما نيشان ووضع لهما قلبين باللون الأبيض مع عبارة thank you wael & chana أحلى ناس.

نيشان يشكر عبر ستوري حسابه على إنستغرام وائل كفوري وشانا عبود

وائل كفوري أب لابنتين ميشال وميلانا

وتجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري تزوج من أنجيلا بشارة في العام 2011 مدنياً في قبرص. ورزقا بابنتهما الكبرى في 14 سبتمبر والذي يصادف نفس يوم ميلاد والدها وائل. وتحمل الإبنة الكبرى لوائل نفس اسمه ألا وهو ميشال كفوري.

وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق وائل بابنته الثانية وأطلق وزوجته عليها اسم ميلانا. وانفصل وائل كفوري وزوجته أنجيلا بشارة في العام 2019.

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