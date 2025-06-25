كيت ميدلتون والأمير ويليام اتخذا قرارًا مهمًا بشأن مستقبل الأمير جورج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - بعد الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيواصل فيه الأمير جورج تعليمه، أكدت مصادر مقربة أن الأمير الصغير سيتبع خطى والده الأمير ويليام وسيلتحق بنسبة كبيرة بمدرسة "إيتون"، والتي قضى بها أمير ويلز سنوات فارقة فى حياته.
أكد المصدر لصحيفة "Mail on Sunday"؛ أنه بعد استكشاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون مجموعة متنوعة من الخيارات لابنهما الأكبر، الذي سيبلغ 12 عامًا في 22 يوليو، وجدوا أن "كل الطرق تؤدي إلى إيتون".
ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل نهائي هذا الخبر حتى الآن، لكن يُرجَّح أن القرار قد اتُّخِذ بالفعل، وذلك لأن الأمير جورج شوهد وهو يزور مع والديه عام 2023 مدرسة "إيتون" مما أثار المزيد من التكهنات.
ويذكر أن طلاب "إيتون" تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، ويجب عليهم التسجيل قبل 30 يونيو من العام الدراسي الذي يبلغ فيه الطالب العاشرة من عمره.
ويدرس الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس حاليًا في مدرسة "لامبروك" معًا. وإذا صحّت تكهنات مدرسة إيتون، فقد يلتحق لويس أيضًا بها مثل جورج. ومن المتوقع أيضًا أن تتبع الأميرة شارلوت المسار التعليمي للأميرة كيت في مدرسة مارلبورو المشتركة في غضون بضع سنوات.
هي مدرسة ثانوية داخلية في إنجلترا، قريبة من قصر ويندسور، وتعتبر من أشهر وأرقى المدارس في العالم. تأسست سنة 1440 على يد الملك هنري السادس، وتعد واحدة من أقدم المدارس المستقلة في المملكة المتحدة. وهي مدرسة مخصصة للذكور فقط من 13 لـ 18 سنة، وتخرج فيها عدد كبير من رؤساء الوزراء البريطانيين ونخب المجتمع .
تخرج فيها أسماء كبيرة مثل: الأمير ويليام، والأمير هاري، ورئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون، والروائي البريطاني جورج أورويل.
يذكر أن رسوم مدرسة إيتون 70,000 دولار أمريكي سنويًا. ووفقًا لموقع المدرسة الإلكتروني، يغطي هذا السعر "الرسوم الدراسية، والإقامة، والطعام، وتكلفة معظم الأنشطة الرياضية ومعظم المواد التعليمية". بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الطلاب الذكور تكاليف إضافية متغيرة، مثل رسوم دروس الموسيقى، والتأمينات الاختيارية، وعضوية نادي القوارب، والرحلات المدرسية".
على الرغم من أن "إيتون" مدرسة داخلية، إلا أنها تقع على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من منزل عائلة أمير وأميرة ويلز في وندسور. لذلك، سيتمكن الأمير جورج بسهولة من زيارة والديه وإخوته، الأميرة شارلوت (10 سنوات) والأمير لويس (7 سنوات )، تمامًا كما اعتاد ويليام تناول غداء يوم الأحد مع جدته الملكة إليزابيث في قلعة وندسور خلال فترة التحاقه بإيتون.
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تكهنات بالتحاق الأمير جورج بمدرسة "إيتون"
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أكد المصدر لصحيفة "Mail on Sunday"؛ أنه بعد استكشاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون مجموعة متنوعة من الخيارات لابنهما الأكبر، الذي سيبلغ 12 عامًا في 22 يوليو، وجدوا أن "كل الطرق تؤدي إلى إيتون".
ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل نهائي هذا الخبر حتى الآن، لكن يُرجَّح أن القرار قد اتُّخِذ بالفعل، وذلك لأن الأمير جورج شوهد وهو يزور مع والديه عام 2023 مدرسة "إيتون" مما أثار المزيد من التكهنات.
https://www.instagram.com/p/C8Pt2DrN61b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C8Pt2DrN61b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C8Pt2DrN61b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ويذكر أن طلاب "إيتون" تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، ويجب عليهم التسجيل قبل 30 يونيو من العام الدراسي الذي يبلغ فيه الطالب العاشرة من عمره.
ويدرس الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس حاليًا في مدرسة "لامبروك" معًا. وإذا صحّت تكهنات مدرسة إيتون، فقد يلتحق لويس أيضًا بها مثل جورج. ومن المتوقع أيضًا أن تتبع الأميرة شارلوت المسار التعليمي للأميرة كيت في مدرسة مارلبورو المشتركة في غضون بضع سنوات.
مدرسة "إيتون" العريقة
https://www.instagram.com/p/DLChsrttqGO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLChsrttqGO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLChsrttqGO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
هي مدرسة ثانوية داخلية في إنجلترا، قريبة من قصر ويندسور، وتعتبر من أشهر وأرقى المدارس في العالم. تأسست سنة 1440 على يد الملك هنري السادس، وتعد واحدة من أقدم المدارس المستقلة في المملكة المتحدة. وهي مدرسة مخصصة للذكور فقط من 13 لـ 18 سنة، وتخرج فيها عدد كبير من رؤساء الوزراء البريطانيين ونخب المجتمع .
تخرج فيها أسماء كبيرة مثل: الأمير ويليام، والأمير هاري، ورئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون، والروائي البريطاني جورج أورويل.
يذكر أن رسوم مدرسة إيتون 70,000 دولار أمريكي سنويًا. ووفقًا لموقع المدرسة الإلكتروني، يغطي هذا السعر "الرسوم الدراسية، والإقامة، والطعام، وتكلفة معظم الأنشطة الرياضية ومعظم المواد التعليمية". بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الطلاب الذكور تكاليف إضافية متغيرة، مثل رسوم دروس الموسيقى، والتأمينات الاختيارية، وعضوية نادي القوارب، والرحلات المدرسية".
على الرغم من أن "إيتون" مدرسة داخلية، إلا أنها تقع على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من منزل عائلة أمير وأميرة ويلز في وندسور. لذلك، سيتمكن الأمير جورج بسهولة من زيارة والديه وإخوته، الأميرة شارلوت (10 سنوات) والأمير لويس (7 سنوات )، تمامًا كما اعتاد ويليام تناول غداء يوم الأحد مع جدته الملكة إليزابيث في قلعة وندسور خلال فترة التحاقه بإيتون.
قد ترغبين في معرفة للمرة الثانية: الأمير ويليام وكيت ميدلتون يكسران تقليد يوم ميلاد أبنائهما
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»