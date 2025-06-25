مايكل جاكسون.. حلم تحول إلى أسطورة فنية

موهبة منذ الطفولة وصولاً لنجاح استثنائي

تحطيم الأرقام القياسية وصُنع أسطورة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - لم يكن يدري هذا الطفل العاشق للفن والموسيقى ومن أصول أفريقية، وقد جاءت بدايته بفرقة غنائية بصحبة أشقائه، بأنه سيصبح في يومٍ ما، واحداً من أكبر المُغنّين في العالم، وتتحول مسيرته الفنية إلى أسطورة من النادر أن يُكررها فنان آخر، وتُحقق أسطواناته وألبوماته الغنائية أعلى المبيعات حول العالم؛ ليُصبح اسمبحدِّ ذاته، علامةً فارقة في تاريخ الموسيقى.وفي ذكرى وفاة المغني العالميوالتي توافق اليوم 25 يونيو، نستعرض لكم أبرز محطاته الفنية والغنائية، ونجاحه في أن يُصبح أسطورة فنية عالمية.مع بلوغه الـ5 سنوات من عمره، لمعت الموهبة الحقيقية لـ مايكل جاكسون، سواء بالغناء أو الرقص؛ لينضم إلى فرقة "5 Jakson" والتي ضمت أشقاءه في عام 1963. واستمر بالغناء معهم لمدة 8 سنوات؛ حتى قرر أن يُحقق حُلمه في الغناء بشكل مُنفرد بمطلع السبعينيات.وعلى مدار سنوات، قدّمن العديد من ألبوماته الغنائية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وثبتت أقدامه كموهبة استثنائية. وفي عام 1979 قدّم ألبومه الغنائي الخامس "Off the wall"، والذي نجح من خلاله في أن يُحقق أعلى نسبة مبيعات حول العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ومع بداية فترة الثمانينيات، كان مايكل جاكسون مُتربعاً على عرش الأغنية في كافة أنحاء العالم.وعلى مدار سنوات مسيرته الفنية، والتي تجاوزت الثلاثين عاماً، استطاعصناعة أسطورته الفنية الخاصة، سواء من خلال أغانيه أو حفلاته؛ وصولاً إلى أغانيه المصوّرة "فيديو كليب".كما تم تصنيفكأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في جميع أنحاء العالم؛ حيث إن حجم مبيعاته كانت تُقدّر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم. فيما تم أيضاً اعتباره واحداً من أهم وأقوى النجوم تأثيراً في مجال الموسيقى على مَر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكثر من 21 مرة على الإطلاق.يُمكنكِ قراءة: ظهور نادر لابن مايكل جاكسون في مسرحية تُحيي سيرة والدهكما أنقد نجح في أن يكون أول مغنٍّ من أصول أفريقية تُذاع فيديوهات أغانيه على قناة "MTV". كما يعَد ألبومه الغنائي السادس "Thriller" فقط من أكثر الألبومات مبيعاً في التاريخ؛ حيث قُدّرت نسب مبيعاته بأكثر من 65 مليون نسخة بجميع أنحاء العالم.وطوال مسيرته الفنية والموسيقية، حصد عدداً كبيراً من الجوائز، ومن أبرزها: غرامي وجوائز الموسيقى الأمريكية؛ وصولاً للحصول على الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة "Fisk".وفي مثل هذا اليوم 25 يونيو عام 2009، رحل عن عالمنا الأسطورة الغنائيةبشكل مُفاجئ عن عمر ناهز الـ51 عاماً. إلا أنه على الرغم من رحيله، يظل من أهم الفنانين والظواهر الموسيقية التي حققت مكانةً خاصة ونجاحاً في القرن العشرين. وظلت أغانيه حاضرة بقلوب الملايين من مُحبيه حول العالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».