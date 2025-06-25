نيللي كريم وشريف سلامة في كواليس بروفة فرح.. وهذه تفاصيل الخروج للنور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - أعلنت المخرجة أميرة دياب الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلمها الروائي الطويل الأول "بروفة فرح"، الذي يقوم ببطولته: الفنانة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة.

وتستعد مخرجة العمل لبدء مرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تشمل المونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية وغيرها؛ حتى يكون الفيلم جاهزاً للعرض خلال موسم صيف 2025.

تحويل القصة لتدور في مصر

وتحدثت المخرجة أميرة دياب عن التجرِبة في بيان صحفي، وكشفت أن النسخة التي تم تصويرها من السيناريو هي رقم 16؛ موضحة: "بعد كتابة معالجة الفيلم والنسخة الأولى، والتي شهدت تطويراً كبيراً منذ أن كانت فكرة في أوائل 2023؛ حيث كُتبت المعالجة الأولى للعمل على أن تكون الأحداث في فلسطين والشام، إلى أن اتفق معي المنتج هشام عبد الخالق على أن تدور أحداث القصة في مصر".

أميرة دياب مع لبلبة من كواليس بروفة فرح- الصورة من المكتب الإعلامي

نيللي كريم وشريف سلامة من كواليس بروفة فرح- الصورة من المكتب الإعلامي



وقد أشارت أميرة دياب إلى أنها انتقلت بعد ذلك للعيش في مصر لمدة عام ونصف، بعدما وجدت أن ذلك هو الأنسب من أجل تقديم الفكرة للجمهور المصري حتى يتفاعل معها بقوة. لافتةً إلى أن موضوع الأحداث، رغم كونها متواجدة في كلّ مكان بالعالم، ولكن تفاصيلها والاختلافات التي ستُقدّم من خلال النسيج المصري، ستكون أقوى. على حدِّ وصفها.

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أميرة دياب: "أحببت العمل مع السيناريست دينا ماهر"

وتابعت مخرجة فيلم "بروفة فرح: "بدأتُ مرحلة البحث عن كاتب مصري يشاركني في تقديم بعض التفاصيل والطبيعة المصرية واللهجة؛ لأنني لا أجيدها بالرغم من خلال العام والنصف الذي تواجدت خلاله في مصر، ذهبتُ للعديد من الأماكن والمناسبات الاجتماعية؛ حتى أتمكّن من معاشرة الناس وأعرف طريقة تفكيرهم. وبعد الاستعانة بالسيناريست دينا ماهر لمشاركتي الكتابة، أحببت العمل معها، ووجدتها تعلم كيف يفكّر الناس في الشارع".

شريف سلامة مع أميرة دياب في كواليس بروفة فرح- الصورة من المكتب الإعلامي

إنتصار وشريف سلامة وأميرة دياب في كواليس بروفة فرح- الصورة من المكتب الإعلامي

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وحول التحضيرات والمعاينات، قالت أميرة: "لقد بدأتُ عمليات التحضير في صيف 2024، ما بين كتابة الفيلم مع دينا، وعمل معاينات لأماكن التصوير واختيار فريق العمل، وقمت بزيارة العديد من الأماكن في مختلف محافظات مصر، منها: الأقصر وأسوان والفيوم وسيوة والبحر الأحمر، تحديداً الغردقة، ومنطقة سقارة. وقد استغرقت تلك المعاينات ما يقرب من شهرين".

أبطال فيلم "بروفة فرح"

فيلم "بروفة فرح" إخراج وتأليف أميرة دياب. وشاركت في الكتابة دينا ماهر. ومن إنتاج شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو للمنتج هشام عبدالخالق. ويأتي من بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دينا ماهر وغيرهم من الفنانين.

نيللي كريم في كواليس فيلم بروفة فرح- الصورة من المكتب الإعلامي



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