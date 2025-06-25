شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف Squid Game يكشف سبب انتهاء أجزائه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نتفليكس أن الموسم الثالث من مسلسل Squid Game سيكون الأخير، وفى مقابلة مع هوليوود ريبورتر، وصف هوانج دونج هيوك، مبتكر المسلسل، الموسم الثالث بأنه "النهاية الحاسمة لهذه القصة".

وقال دونج هيوك: "شخصيًا، أرى الموسم الثالث بمثابة النهاية الحاسمة لهذه القصة، هذا لأنني أعتقد أنني وصلتُ إلى خاتمة القصة التي أردتُ سردها عن المجتمع من خلال شخصية سونج جي هون".

وتابع دونج هيوك: "إذا رغبتُ يومًا في العودة إلى عالم Squid Game، فسيكون حول شخصيات مختلفة بمسارات مختلفة، ربما نوع من الأعمال الفرعية، على سبيل المثال، الحراس المقنعون. كيف انتهى بهم المطاف هنا؟ ماذا يفعلون في أوقات فراغهم؟ ربما شيء من هذا القبيل".

كما أعلن هوانج دونج هيوك، مخرج ومبدع المسلسل الكوري الناجح Squid Game على منصة نتفليكس، عن الموسم الثالث والأخير من المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأجرى هوانج دونج هيوك مقابلة مؤخرًا، حيث شارك تفاصيل جديدة حول الموسم الثالث والأخير القادم من مسلسل Squid Game، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا العام.

وجرح هيوك قائلا: "من الصعب علي أن أشارك التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبرك بأننى أريد استكشاف نهاية اليأس، حيث نرى أولئك الذين يتمسكون بأضعف بصيص من الأمل أنهم تحطموا، عندما ينطفئ كل الأمل ويبقى اليأس فقط، ما الذي يكمن وراء ذلك؟".

وشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، الذى يطرح على منصة نتفليكس ، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun.