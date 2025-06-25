شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "رمضان كريم" و"رقصونى".. زيزو فاروق وحكيم يجتمعان مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الموزع الموسيقى زيزو فاروق مع النجم حكيم، فى أغنية ضمن ألبومه المرتقب، والتى من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى، الأغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم.

وقال زيزو فاروق، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بهذا التعاون، مشيدًا بصوت حكيم القوي والمميز، وحرصه الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومختلف في عالم الغناء.

وأضاف أن هذا العمل ليس التعاون الأول بينهما، إذ سبق أن عملا سويًا في عدد من الأغاني الناجحة، منها تتر مسلسل "رمضان كريم"، وأغاني "أخبار الطقس"، "رقصوني"، و"ليلة بمبي"، وأكد أن الأغنية الجديدة ستكون مختلفة عن كل الأعمال السابقة، متمنيًا أن تحظى بإعجاب الجمهور عند طرحها.

وكانت آخر أعمال النجم حكيم هى أغنية "بتاع مصلحتك"، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية 2 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي المميز الذي ينسجم مع أسلوب حكيم الغنائي الحماسي والإيقاع السريع.

ومن كلمات أغنية بتاع مصلحتك: عايز تبعد عادي براحتك.. أنا معجب جدًا بصراحتك.. ده أنا من أول مرة قابلتك.. عارف أن أنت بتاع مصلحتك.. لو مفكر إني هزعل وإن قلبي حزين عليك.. يبقي شكلك مش عارفني والشيطان ضاحك عليك.