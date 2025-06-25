شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر يقدم حفلات غنائية فى أوروبا بعد مشاركته فى مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبنانى محمد فضل شاكر لاختتام مشاركته فى مهرجان "موازين" الدولى، حيث يحيى حفلًا مميزًا ضمن فعاليات المهرجان، وبعد انتهاء مشاركته، ينطلق فى جولة فنية خلال شهرى يوليو وأغسطس، يحيى خلالها سلسلة من الحفلات فى عدد من الدول الأوروبية.

وسيقدّم شاكر خلال جولته باقة من أبرز أعماله الغنائية، التى تجمع بين الجديد والقديم، ليمنح جمهوره العربى فى أوروبا تجربة موسيقية مميزة تجمع بين الحنين والتجديد.

مشاركة محمد فضل شاكر فى موازين هى الأولى له رسميًا كفنان، حيث سبق أن صعد قبل 13 عامًا على نفس خشبة المسرح، وهو صغير مع والده عندما غنى معه أغنية "روح"، وهى بالمناسبة كانت آخر حفلة جماهيرية لـ فضل شاكر والتى اعتزل من بعدها لكنه عاد مؤخرًا.

من المعروف أن نجمة حفل ختام موازين على مسرح النهضة هى شيرين عبد الوهاب كما أعلن المهرجان رسميا، وبذلك يكون جمهور موازين على موعد ليلة 28 يونيو مع فقرتين غنائيتين الأولى محمد فضل شاكر والثانية شيرين عبد الوهاب.

يُذكر أن 5 نجوم مصريين يشاركون هذا العام فى مهرجان موازين هم محمد حماقى وتامر عاشور وكارمن سليمان وروبى وشيرين عبد الوهاب.