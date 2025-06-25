شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل.. تكريم النجم راغب علامة من سفير لبنان بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل سفير لبنان زياد عطا الله بالسفارة اللبنانية بالمغرب السوبر ستار راغب علامة، من أجل تكريمه كأحد سفراء الأغنية اللبنانية المشرفة فى لبنان والوطن العربى والعالم، إضافة إلى الاحتفال بحفله الناجح فى مهرجان موازين والذى حقق حضورا كتبت عنه المواقع أنه وصل إلى 150 ألف متفرج، على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

بدأ السوبر ستار راغب علامة حفله الغنائى وسط حضور بالآلاف بأغنية "مغرم يا ليل" التى رددها معه الجمهور الكبير، وذلك على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط، ثم غنى "نسينى الدنيا" ومن بعدها أحدث أغنياته "ترقيص" والعديد من أغنياته الشهيرة والمعروفة لدى الجمهور فى حفل جماهيرى كبير.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



تكريم النجم راغب علامة من سفير لبنان بالمغرب



تكريم النجم راغب علامة من سفير لبنان بالمغرب



تكريم النجم راغب علامة من سفير لبنان بالمغرب



سفير لبنان بالمغرب يكرم راغب علامة



سفير لبنان بالمغرب يكرم النجم راغب علامة



تكريم النجم راغب علامة