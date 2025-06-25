شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكي متحمس لردود فعل الجمهور على "ناقصة سكر" لمصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الشاعر أحمد المالكي عن سعادته البالغة بالمشاركة في ألبوم الفنان مصطفى كامل الجديد من خلال أغنية "ناقصة سكر"، والتي تحمل توقيع الملحن أحمد البرازيلي، والموزع الموسيقي زووم.

وقال المالكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا متحمس جدًا لرد فعل الجمهور، لأن الأغنية تأتي بفكر مختلف عن أعمال مصطفى كامل السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب المستمعين".

وتأتى رابع أغانى ألبوم الفنان مصطفى كامل بعد نجاح وطرح 3 أغانى من ألبومه الجديد وحققوا نجاح كبير وهم أغنية "حُب مين" وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف، وأغنية تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

كما أنه طرح مؤخرا أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب. كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.