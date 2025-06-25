محمد رمضان ينزل البحر بـ"بدلة رسمية" .. ويبدأ الصيف بأغنية "الجو حلو"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الجو حلو"، حيث نشر صورة من كليب الأغنية ظهر فيها مرتديًا بدلة رسمية في وسط البحر، مع نظارة "غطس"، في مشهد طريف وغير تقليدي.



وعلّق رمضان على المنشور قائلاً:"تقريباً الحرب العالمية بدأت بس أنا غنيت (الجو حلو)، نزلت دلوقتي، يلا بارت تعجبكم"، في إشارة إلى المزاج الصيفي الذي أراده أن يسود رغم ما يشهده العالم من اضطرابات.

وقد حصد المنشور خلال ساعة واحدة أكثر من 23 ألف إعجاب، إلى جانب تفاعل واسع من الجمهور والمشاهير الذين عبّروا عن إعجابهم بالأسلوب الغريب والمميز الذي يعتمده رمضان في كل ظهور فني جديد.