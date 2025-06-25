كارن وازن تحتفل باليوم العالمي للبهاق برسالة جمالية مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المؤثرة ورائدة الأعمال اللبنانية كارن وازن صور جديدة عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بجمالها الطبيعي وعلامات البهاق بوضوح، احتفالًا بـاليوم العالمي للبهاق الذي يُصادف 25 حزيران.

وأرفقت كارن الصورة بتعليق قصير لكنه عميق المعنى:"True beauty isn’t uniform, it’s unique"، "الجمال الحقيقي ليس موحدًا، بل فريد من نوعه"، في رسالة تهدف إلى تعزيز تقبّل الذات ونشر الوعي حول جمال الاختلاف.

وقد أرفقت المنشور بوسمَي #worldvitiligoday و#vitiligo، ليرتبط برسالتها الداعمة لكل من يعيش مع هذا المرض الجلدي، الذي غالبًا ما يرتبط بنظرة مجتمعية قاسية أو مشوّشة.

لاقى المنشور تفاعلاً كبيرًا من المتابعين والمشاهير، الذين أثنوا على شجاعتها وشفافيتها في إبراز حقيقتها دون تجميل أو تصنّع، مؤكدين أنها نموذج للثقة بالنفس والتمكين الإيجابي.

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