هل تدخل نور ستارز القفص الذهبي اليوم؟ هذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت اليوتيوبر العراقية نور ستارز مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رسالة مشوّقة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص، ألمحت فيها إلى مفاجأة كبيرة ستكشف عنها قريبًا.



وكتبت نور بحماس واضح: "Omg omg omg!!! استنّوا عندي مفاجأة كبيرة الكم، حتشوفوني بلوك لأول مرة، رح أبكّييا الله إني كولش متحمّسة ومتوترة وطايرة بنفس الوقت"، وأرفقت المنشور بعدد من رموز العروس وخواتم الزواج، ما دفع المتابعين إلى التساؤل، عمّا إذا كانت على وشك الإعلان عن ارتباطها رسمياً، أو مشاركتها في حدث خاص جداً.

المنشور الذي جاء على وقع أغنية "عروسة" للفنان عصام العمر، أثار موجة من التكهنات، وسط تفاعل كبير من متابعي نور، الذين عبّروا عن حماسهم لمعرفة تفاصيل المفاجأة، مؤكدين انتظارهم وبشغف كبير كل جديد منها.

حتى اللحظة، لم توضح نور طبيعة المفاجأة، لكنها وعدت بالكشف عنها قريباً، وسط حالة من الترقب والترجيحات التي غزت منصات التواصل.