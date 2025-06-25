محمد خير الجراح يتوعد "إيدَك لنقصّها"- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري محمد خير الجراح أغنية جديدة تحمل عنوان "زووق"، في عمل غنائي ناقد بأسلوبه الساخر والساخط على واقع اجتماعي متأزم.



الأغنية من كلمات الشاعر مضر شغالة، وألحان المايسترو سمير كويفاتي، وإخراج الفنان باسل رضوان، وهي تحمل رسالة مباشرة وقوية تُسلّط الضوء على سلوكيات استغلالية وفوضوية في المجتمع، بلغة بسيطة لكن لاذعة ومعبّرة.

ويخاطب الجراح في الأغنية شخصية أنانية وهمجية، تمثّل شريحة من الناس، التي تعيش على حساب الآخرين، من دون اعتبار لأوضاعهم أو معاناتهم، قائلاً:

وتقول الأغنية:

"زوق و استحي على دمّك حسّ شويّة بهالدرويش

أنت ياللّي كلّ همّك تنزل بالعالم تهبيش

عم تسرُق قوت عيالهن و أنت أدرى بأحوالهن

و عطّلتهن عن أشغالهن و مصلحتهن أخر همّك

لك زوق .. لك زوق لك زوق و إستحي على دمّك

زوق و استحي على حالك بدّك هالدنيا تبلع

مفكّر عايش لحالك و وَحدك اللّي لازم تشبع

من كلّ شي بتاخُد حصّة و على كلّ شي بتعمل قصّة

أي والله إيدَك لنقصّها و نحاسِب كلّ أمثالك

لك زوق .. لك زوق لك زوق .. و استحي على حالَك".