شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يعود بـ"شيكولامو" بتوقيع الموزع أحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم إيهاب توفيق مع الموزع الموسيقى أحمد عاطف، فى أغنية "سينجل" جديدة تحمل الطابع المقسوم بعنوان "شيكولامو"، وهى من كلمات وليد مفتى وألحان أحمد يوسف.

وأعرب الموزع أحمد عاطف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته البالغة بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن إيهاب توفيق فنان كبير يتميز بطابع خاص فى الغناء، وأنه كان متعاونًا وخلوقًا للغاية خلال العمل.

كما أضاف أن لتوفيق وجهة نظر مميزة فى التوزيع الموسيقى واللحن، ما شكّل إضافة حقيقية للعمل، ومن المقرر طرح الأغنية الأسبوع المقبل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التى تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذى ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها فى تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها فى المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التى تمنعها والدتها من استكمال تعليمها فى مصر.

إيهاب توفيق يعود بـشيكولامو.. أغنية مقسوم من توزيع أحمد عاطف