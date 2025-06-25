شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يطرح "أحلى حاجة" أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أبو أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة"، الذى أعلن عن استعداده لإطلاقه، ووصفه بأنه الألبوم الصيفى الجروڤى، والأغنية الأولى بعنوان "أحلى حاجة" وهى الآن على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات وألحان د. طارق نديم، ومن توزيع موسيقى، رامى سمير.

أغنية "أحلى حاجة" من المتوقع لها أن تحدث ردود فعل إيجابية، مع الجمهور فى مصر والوطن العربى، خاصة بعد اهتمام "أبو" وحماسه لطرح الألبوم، وتصريحاته بأن أغانيه مختلفة، وأشار إلى أنه عمل معه عليه مجموعة من المبدعين وتم توجيهه إلى مناطق غنائية عديدة، فهناك أغان ستكون شعبى جدا أو إيقاعها على الجيتار ومقسوم واللغة والألحان ستكون مختلفة جدا ومقدمات الأغانى جاءت مختلفة بشكل سيلحظه الجمهور.. وتابع أبو: هناك فنانون كثيرون يطرحون ألبوماتهم مرة واحدة، لكنى أفضل أن أطرح أغنيات ألبومى كل 10 أيام، لكى تأخد وقتها مع الجمهور.

الألبوم المنتظر هو نتاج تعاون مبدع بين الفنان أبو، ويضم مجموعة من الملحّنين المبدعين: أبو، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي. بالإضافة إلى موزعين بارزين مثل رامي سمير، توما، وأمين نبيل، وشعراء بارزين مثل، تامر حسين، ومصطفى نصر و محمد اياتي و د. طارق نديم، هندسة صوتية خالد سند.