شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وشريف سلامة ينتهيان من "بروفة فرح" للمخرجة أميرة دياب والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المخرجة أميرة دياب من تصوير مشاهد فيلمها الروائى الطويل الأول "بروفة فرح" من بطولة نيللى كريم وشريف سلامة، وتستعد لبدء مرحلة ما بعد الإنتاج، والتى تشمل المونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية غيرها من التفاصيل، ليكون الفيلم جاهزا للعرض خلال موسم صيف 2025.

وأكدت أميرة دياب فى تصريحات صحفية أن النسخة التى يتم تصويرها من الفيلم هى رقم 16 فى السيناريو حيث تم كتابة معالجة الفيلم والنسخة الأولى منه، والتى شهدت تطويرا كبيرا عليها منذ أن كانت فكرة فى أوائل 2023.



المخرجة اميرة دياب ومحمود البزاوي

وأوضحت أميرة دياب: "كتبت المعالجة الأولى للعمل ولكنها كانت لفلسطين والشام، إلى أن اتفق معى المنتج هشام بعد الخالق على أن تكون القصة تدور أحداثها فى مصر، ولذلك انتقلت للعيش فى مصر لمدة عام ونصف لأجد أنها اجتماعيا الأنسب لتقديم هذه الفكرة للجمهور الذى سيتفاعل معها، بالرغم من أنها متواجدة فى كل العالم ولكن تفاصيلها والاختلافات التي ستقدم من خلال النسيج المصري ستكون أقوى".

وأضافت دياب: "بدأت مرحلة البحث عن كاتب مصرى يشاركنى فى تقديم بعض التفاصيل والطبيعة المصرية واللهجة لإنى لا أجيدها بالرغم من إني خلال العام ونصف التي تواجدت بها في مصر قمت بالتواجد في العديد من الأماكن والمناسبات الاجتماعية حتي أتمكن معاشرة تلك الطبقات وطريقة تفكيرها والفروق بينهم وطرق تعاملهم، ولكن عندما تم التعاون مع السيناريت دينا ماهر أحببت العمل معها، فهى تعلم كيف يفكر الناس في الشارع".



شريف سلامة مع اميرة دياب فى كواليس بروفة فرح

وحول مرحلة التحضيرات والمعاينات فقالت أميرة "لقد بدأتها في صيف 2024، ما بين كتابة الفيلم مع دينا وبين عمل معاينات لأماكن التصوير واختيار فريق العمل بالكامل للفيلم، ولقد قمت بزيارة العديد من الأماكن في مختلف محافظات مصر منها الأقصر وأسوان والفيوم وسيوة والبحر الأحمر تحديدا الغردقة ومنطقة سقارة واستغرقت تلك المعاينات ما يقرب من شهرين إلى أن تم اختيار الأماكن التى يتم حاليا تصوير أحداث الفيلم فيها.

وتابعت: "ما يمكن أن أقوله إنني شعرت بحالة من الانبهار بالأماكن التي زرتها، والمواقع التي لم تكتشفها عدسات السينما، فمصر مازال لديها الكثير ولابد أن يظهر على شاشات السينما ليرى الجميع الأماكن الخلابة غير المكتشفة بها"، وأشارت "ولكن مرحلة التحضيرات وأيضا اختيار فريق العمل بالكامل وإن تم إحداث عدد من التعديلات بعدها على عدد منهم، وإن كانت الاختيارات حاليا مثالية لشخصيات الفيلم".

"بروفة فرح" إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وعادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.



نيللى كريم فى كواليس فيلم بروفة فرح



انتصار وشريف سلامة واميرة دياب