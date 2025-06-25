شكرا لقرائتكم خبر عن الجيتار الإسبانى يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة امتزج فيها السحر الإسبانى بعبق الحضارة المصرية، خطف ثلاثى الجيتار الإسبانى Barcelona Guitar Trio & Dance قلوب جمهور القاهرة خلال حفله الأول فى مصر، وسط حضور غفير من عشاق الموسيقى والفن.

قدم الثلاثي، المكوَّن من لويس روبيسكو، علي أرانجو، وكزافييه كول، مع عازف الإيقاع لوكاس بالبو وثنائي الرقص خوسيه مانويل ألفاريز وكارولينا مورغادو، باقة من المقطوعات الساحرة التي مزجت بين عراقة الفلامنكو وحداثة التوزيع، في تكريم مؤثر لأسطورة الجيتار باكو دي لوسيا.

وأعرب أعضاء الفرقة عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء الأول مع الشعب المصرى، مشيدين بحفاوة الاستقبال ودفء الجمهور، ومؤكدين أن ما لمسوه من حب وتفاعل سيبقى محفورًا في ذاكرتهم.

الفرقة التي حصدت شهرتها العالمية من برشلونة، وحققت أكثر من 250 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّمت أكثر من 1200 حفلة موسيقية في أعرق المسارح العالمية، أبهرت نجومًا عالميين مثل ويل سميث، الذي عبّر عن إعجابه الكبير بأدائهم الاستثنائي لمجموعة من أشهر أغاني مايكل جاكسون، عزفها أربعة موسيقيين على جيتار واحد، في مشهد حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة حول العالم.



فرقة ثلاثى جيتار برشلونة



فرقة ثلاثى جيتار برشلونة