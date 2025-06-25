شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده.. محرم فؤاد 7 زيجات وحكايات عاطفية مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد، أحد أبرز نجوم الطرب والسينما المصرية، الذي عُرف ليس فقط بصوته العذب وأدائه السينمائي المميز، بل أيضًا بحياته العاطفية الحافلة التي شهدت 7 زيجات، بعضها مع نجمات شهيرات.

رحلة زيجات محرم فؤاد

تحية كاريوكا (الزوجة رقم 12 في حياتها كانت أولى زيجاته من "سيدة المسرح العربي"، لكن الزواج لم يستمر طويلاً. ثم تزوج سيدة أجنبية تزوج من سيدة أجنبية بعد انفصاله عن كاريوكا، لكن هذا الزواج كان قصيرًا أيضًا. تم تزوج ماجدة بيضون (اللبنانية) أنجب منها ابنه الوحيد "طارق".

لكن شائعات زواجه السري من ميرفت أمين تسببت في انفصالهما. ثم جورجينا رزق (ملكة جمال الكون اللبنانية) تعرّف عليها خلال تصوير فيلم "الملكة وأنا" (1975)، وتزوجها، لكن الزواج لم يستمر طويلا

ثم عايدة رياض الذى عاشا قصة حب كبيرة استمرت 13عامًا، قبل أن ينفصلا، مما دفعه للابتعاد عن الفن مؤقتًا والتفكير في الاعتزال. ترددت أنباء عن زيجات أخرى لم تؤكّدها مصادر موثوقة. واخيرا منى هلال (المذيعة) كانت آخر زيجاته، ورفيقته حتى وفاته في 27 يونيو 2002 إثر أزمة قلبية.

رغم تقلبات حياته العاطفية، ترك محرم فؤاد إرثًا فنياً ضخمًا، من أغاني خالدة مثل "خلاص يا صاحبي" و"أنا بستناك"، إلى أفلام ناجحة مثل "أميرة حبي أنا" و"المليونير المزيف". ظلّ حتى رحيله أحد أبرز الأصوات التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري، تاركًا خلفه حكايات عاطفية تثير الجدل، وأعمالًا فنية تخلّده في ذاكرة الجمهور.