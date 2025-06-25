شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فعاليات للأوبرا فى ذكرى 30 يونيو برعاية وزير الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو التى شكلت نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث وعبرت عن وعى الشعب المصرى وتمسكه بهويته.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام الفخر بتنظيم الأوبرا 3 فعاليات متنوعة تقام على التوازى يوم الاثنين 30 يونيو تمثل ليلة فى حب مصر، وأضاف أن الإبداع بمختلف صوره لعب دوراً محورياً في بث الحماسة الوطنية، كل الأحداث التاريخية التى مرت بها البلاد وجسد تطلعات المجتمع بأساليب متعددة، مشيرا إلى أن الثقافة والفنون قوة ناعمة تسهم في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

جدير بالذكر أن ليلة الاثنين 30 يونيو تشهد 3 فعاليات متنوعة فعلى المسرح الكبير تقام في التاسعة مساء احتفالية فنية كبرى تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بمشاركة نخبة من نجوم الغناء بالأوبرا.

كما يشهد المسرح الصغير ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية أمسية لفرقة "أعز الناس" للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوى تضم فقرات فنية منوعة تعبر عن روح الثورة وتلقى الضوء على أمجاد الوطن من إخراج محمد شلبى ومدير الفرقة الفنان شريف شوقى وتأتى تحت إشراف عام ورؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز.

ويحتضن مسرح الجمهورية احتفالية مميزة للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار تضم برنامجا غنائيا وموسيقيا يحمل طابعا وطنيا.